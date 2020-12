Naast huidhonger ook honger naar samen eten? Een broodnodig ritueel, zegt de wetenschap: “Door samen te eten leer je van kinds af belangrijke levenslessen”

Is karma echt een ‘bitch’? Een filosoof legt uit: “Positivi­teit trekt doorgaans ook positivi­teit aan”

13 oktober Je belazert een dierbare en hopla, je fiets wordt gestolen. Bad karma. Of omgekeerd. Je helpt je buurvrouw om haar boodschappen naar binnen te dragen en krijgt even later een mooi professioneel voorstel in je mailbox. Karma is alomtegenwoordig. Tenminste, dat geloven we toch graag. Filosoof en hoogleraar wijsbegeerte Johan Braeckman over de oorsprong van karma en waarom we er ons zo graag op beroepen. “Het geloof dat een goede daad van nature goede gevolgen zal hebben, en een slechte daad slechte gevolgen, zorgt voor een zekere ­gemoedsrust. Het komt ooit wel in orde, oef.”