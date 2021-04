Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste loodste Vlaanderen de pandemie door: “Vanaf de eerste week lockdown wist ik, motivatie wordt een hot thema”

“Motivatie komt van het Latijnse ‘movere’: bewegen. Vandaar ook ‘to move’ in het Engels. Met andere woorden: wat beweegt, wat drijft mensen in het leven? Boeiend, toch?” Maarten Vansteenkiste trekt intussen de schuifdeur open naar zijn tuin in Merelbeke. Daar, in de frisse buitenlucht, staat een man die zijn beroep ademt. Motivatiepsychologie is zijn passie – één die hij als jonge scoutsleider al voelde branden en waarmee hij nu in GEMS zetelt, het expertencomité dat de overheid zo vurig adviseert.