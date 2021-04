Model en activist Thando Hopa: “Mijn lichaam is een kruispunt van barrières: gender, ras, ethniciteit en albinisme”

Architecte Cerina Marchetta is jurylid in ‘Huis Gemaakt’: “Ik wilde jarenlang metselaar worden”

22 maart Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: Cerina Marchetta (38). De Limburgse runt samen met haar broer en zus het familiebedrijf Marchetta Familiebouwers, dat hun vader opstartte. In 2019 was ze aannemer van het jaar, in 2021 is ze jurylid in ‘Huis Gemaakt’ op VTM. “Vierentwintig uur is zo kort. Ik zou elke dag eindeloos willen rekken.”