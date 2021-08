Met deze simpele test check je in één-twee-drie hoe seksistisch je favoriete film is

Ah, weekend. We zwaaien de week uit, ontspannen in afwachting van de gebruikelijke monday blues . Misschien kruip je vanavond wel in je zetel, en bekijk je je favoriete film. Wil je weten hoe het met de vertegenwoordiging en gelijkwaardigheid van vrouwen in je lievelingsprent gesteld is? Dankzij de Bechdel-test, opgebouwd uit niet meer dan drie korte vragen, ken je vliegensvlug het antwoord.

Voor je denkt dat we een revolutionair en gloednieuw trucje aankondigen: de Bechdel-test is bijna veertig jaar oud. Maar dat maakt hem - helaas! - niet minder relevant. In 1985 uitte striptekenaar Alison Bechdel haar ongenoegen in haar cartoon, getiteld The Rule. Het stripfiguurtje verkondigde dat ze alleen naar films kijkt waarin minstens twee vrouwen voorkomen, die met elkaar praten, over iets anders dan een man. Et voilà, de Bechdel-test was een feit.

Door de jaren heen werd de tekst bekender, en de vraagstelling iets verfijnder: het is niet alleen belangrijk dat er minstens twee vrouwelijke personages schitteren in de film, ze moeten ook bij naam genoemd worden.

Klaar voor de test? Heb je een film voor ogen? De drie vragen op een rijtje:

1. Zijn er meer dan twee vrouwelijke personages in de film met een naam?

2. Praten zij met elkaar?

3. Hebben ze het over iets anders dan de mannen in de film?

De kwaliteit en de acteerprestaties worden buitenbeschouwing gelaten. En de criteria om te slagen lijken nu ook niet bepaald een huizenhoge drempel te vormen, toch? Spoiler alert: je zal over enkele ogenblikken diep zuchten. Want plusminus veertig procent van alle gemaakte films slaagt niet voor de Bechdel-test.

Een greep uit de films die zakten voor de test: Shrek, Wall E, The Big Lebowski, When Harry Met Sally, Back to the Future, Pulp Fiction, Home Alone, Bohemian Rapsody, Les Miserables, The Hitman’s Bodyguard en Finding Nemo. Aan de hand van de test concluderen dat de films ronduit seksistisch zijn en ze daarom verwerpen, is misschien net iets te kort door de bocht: er spelen meer factoren een rol. Maar het biedt je wél een nuttige inkijk in de manier waarop filmdialogen worden geschreven.

Wil je er hoe dan ook een Bechdel-proof filmmoment van maken? Met Cruella, Downtown Abby, Nomadland, A Star is Born en Promising Young Woman zit je goed. Liefhebbers van Fifty Shades of Grey (de eerste twee films) en Bridget Jones kunnen ook opgelucht ademhalen. Horrorliefhebber? Bekijk dan eens Carrie, Annabelle: Creation, Jennifer’s Body, Let’s Scare Jessica To Death of Assassination Nation. Van het minieme aantal vrouwen zal je in elk geval niet schrikken.

