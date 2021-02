Mensen zijn in de wolken met de maand februari: “Het ziet er visueel zo mooi uit”

Februari is gestart en je zou denken dat er niet bijzonder veel is om blij over te zijn. We zitten bijna een jaar opgescheept met corona, het is nog steeds wachten op betere vooruitzichten en ook het weer is niet om over naar huis te schrijven. En toch puilen sociale media uit met berichten van mensen die in extase zijn door deze maand. Op het online forum Reddit is er zelfs een discussiegroep gelanceerd om februari in de bloemetjes te zetten. Waarom? Hij startte op maandag en eindigt op zondag. Kalendergewijs krijg je dus een vierkantje dat er visueel very pleasing uitziet. Dat er nog eens een palindroomdatum is - 12/02/2021 - is voor sommigen de kers op de taart.