“Mensen vragen me of ik een ladyboy ben omdat ik van Thailand kom.” Boa (25) getuigt over de vooroordelen waarmee ze te maken krijgt als Aziaat

Radiopre­sen­ta­tri­ce Heidi Lenaerts: “Alles is best heftig nu en ik ben nogal emotioneel. Maar aan zee is alles draaglij­ker”

7 maart Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: radiopresentatrice Heidi Lenaerts van Django op Klara. Werken doet ze het liefst tijdens de nacht, en ze is gek op de zee. Anderhalf jaar geleden verhuisde ze met haar man en twee dochters naar Oostende. “Dat blijft onze beste beslissing. Momenteel is het best heftig: ik ben nogal emotioneel, alsof mijn emmer vol zit. Maar aan zee is alles draaglijker.”