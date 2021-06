“Mensen beginnen Britney eindelijk serieus te nemen”: 4 superfans scharen zich achter #FreeBritney

Britney Spears (39) heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken in de rechtbank tegen de bewindvoering van haar familie. Daarbij gaf ze een aantal pijnlijke details vrij: ze geeft toe dat ze diep ongelukkig is omdat ze niks te zeggen heeft over haar eigen leven. Ze mag zelfs niet kiezen of ze nog kinderen wil. Haar fans staan op de barricades en eisen luider dan ooit dat er een einde komt aan de ‘platwalsing’ door haar vader, Jamie Spears. Ook deze vier fans trekken aan de alarmbel. “Er zijn twee Britneys. De ene zet bizarre filmpjes op Instagram als protest tegen haar lijden. De andere is lief, verlegen en timide.”