“Mensen beginnen Britney eindelijk serieus te nemen”: 4 superfans scharen zich achter #FreeBritney

Fysiek beperkt of extreem introvert en toch succesvol: Jasper en Ann-Ka­trien maakten van hun zwakte hun kracht. “Mild zijn voor jezelf is cruciaal”

13 januari Basketlegende Michael Jordan zei ooit: “Als je me naar iets pusht waarvan je denkt dat het een zwakte is, dan verander ik die zwakte in een kracht”. En dat is precies wat paralympiër Jasper Balcaen en de verlegen bediende Ann-Katrien Botermans ook deden: zij maakten van hun zwakte een kracht. Jasper heeft geen controle over de rechterkant van zijn lichaam, maar schopte het tot paralympiër. Ann-Katrien vindt haar verlegenheid nu een prachtige karaktertrek. “Denk in mogelijkheden in plaats van in beperkingen”, zegt psychotherapeut Michaël Bloemen.