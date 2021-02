Meer mensen zoeken heil in astrologie als leidraad bij belangrijke levenskeuzes. “Het is onterecht dat de Schorpioen altijd wordt afgebeeld als zondebok”

Het Waterman­tijd­perk gaat in en zal ruim 2.000 jaar duren. Wat kan je volgens astrologen verwachten?

18 januari Volgens de astrologie staan we aan het begin van een nieuwe wereld. Het Watermantijdperk gaat in, en zal zo’n 2.160 jaar duren. Een shift die nu nog voor veel turbulentie zorgt, maar uiteindelijk een nieuwe manier van zijn en leven zal inluiden. Althans toch als we astrologen mogen geloven. Astroloog Michael Van den Bossche legt uit wat het Watermantijdperk precies inhoudt, waar die overgang ineens vandaan komt en wat we ervan kunnen leren. “We geloven niet langer blind in de overheid, onze ouders of beroemdheden, maar meer in onszelf.”