Meer dan 8 op de 10 vrouwen voelen zich (nodeloos) schuldig om alledaagse dingen

Sorry, het spijt me. Vrouwen hebben vaak de neiging om zich te excuseren. Het bedrijf Goodiebox liet er een onafhankelijk onderzoek naar uitvoeren, dat toonde dat 83 procent van de ondervraagde vrouwen zich geregeld schuldig voelt omdat ze vrezen dat ze niet beantwoorden aan maatschappelijke verwachtingen. De nieuwe ‘Non-Apology campagne’ wil daarin verandering brengen en vrouwen aansporen om minder sorry te zeggen. Ook jij kan daaraan meewerken.

‘Sorry seems to be the hardest word’, zong Elton John in 1976. Maar ondertussen is die plaat grijsgedraaid en lijkt het nummer achterhaald. Anno 2021 gebruiken we het woordje ‘sorry’ tot vervelens toen. Goodiebox, een internationaal bedrijf dat werkt met abonnementen en maandelijkse boxen met beautyproducten, wou zich hierin verdiepen. Het gaf de opdracht aan onderzoeksbureau YouGov om na te gaan hoe vaak vrouwen zich schuldig voelen, en waarom.

Volgens de studie ervaart maar liefst 83 procent van alle vrouwen nog regelmatig schuldgevoelens in alledaagse situaties. Ze excuseren zich als het gaat om hun carrière, uiterlijk, relaties en meningen – de lijst is eindeloos. Of ze nu te assertief zijn of te aardig, geen tijd hebben voor vrienden, make-up dragen of geen make-up dragen: de maatschappij heeft hen het gevoel gegeven dat alles wat ze doen fout is.

(Lees verder onder de video.)

De Non-Apology campagne wil een einde maken aan die nodeloze schuldgevoelens. “Het wordt tijd dat we de kracht van vrouwen gaan vieren en de vooroordelen die door de maatschappij worden bepaald, wegnemen”, reageert Sabine Herskind, creative director bij Goodiebox. “We willen niet alleen de discussie openen, maar ook eindelijk verandering zien. We moeten beginnen na te denken over hoe vaak wij als vrouwen sorry zeggen en ons verontschuldigen.”

Als onderdeel van de campagne maakte Goodiebox een video met de hulp van een aantal klanten. Zij vertellen waarvoor ze zich soms generen. In de video komen veel individuele, maar herkenbare schuldgevoelens naar voren – waaronder de stigmatisering van het lichaam en de strijd van vrouwen om te voldoen aan de rolverwachtingen van de maatschappij, maar ook het eeuwige gevoel van ‘niet goed genoeg zijn’.

Het doel van de video: vrouwen aanmoedigen om stil te staan bij waarom ze sorry zeggen. En vooral om wat vaker ‘non-apologies’ te maken en de hashtag #sorrynotsorry te omarmen. Doe jij ook mee?

