Marjolein (30) ontdekte dat haar verloofde Dieter (32) gokt: “Wil ik nog wel met hem trouwen?” Therapeut Wim geeft advies om het vertrouwen op te bouwen

Hilde (60) zoekt al 16 jaar naar een nieuwe liefde: “Ik heb genoeg van friends with benefits.” Relatiethe­ra­peut Wim Slabbinck geeft advies

10 oktober Sinds haar echtscheiding, zestien jaar geleden, is Hilde (60) single. Alle dates ten spijt: de liefde blijkt voor haar onvindbaar. “Ondanks online dating, professionele relatiebemiddeling, apps en al wat je wil, is er geen dekseltje te vinden dat op mijn potje past.” Wat Hilde wél makkelijk kan vinden, zijn getrouwde mannen die in haar een friend with benefits zien, maar dat heeft ze afgezworen. “Altijd op de 26ste plaats komen, enkel ter beschikking staan als het hem uitkomt, alleen dienen voor amusement, verstrooiing en seks? Dat is na een tijdje heel frustrerend.” Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies om te daten op leeftijd.