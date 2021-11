Marie kon niet openlijk rouwen om Jo, die nog getrouwd was met zijn ex. “Ik heb gesmeekt om afscheid te mogen nemen”

Goed Gevoel Geen ‘innige deelneming’ of stijve uitvaart. Steeds meer mensen kiezen ervoor om op een persoonlij­ke manier te rouwen

Jarenlang lieten we anderen ons vertellen hoe we afscheid moesten nemen van geliefden. Begrafenisondernemers ontfermden zich over het praktische, de plaatselijke pastoor sprak de uitvaart aan elkaar. Vandaag kiezen we steeds vaker voor een persoonlijkere aanpak. Van ceremoniesprekers of rouwjuwelen tot troostgoed of digitale herinneringsplatformen: 13 manieren voor een persoonlijk(er) afscheid.

27 oktober