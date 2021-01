Maarten Vancoillie, Karl en Pieterjan installeerden Signal: “De kans dat je afgeluisterd wordt, is veel kleiner”

Een dikke week geleden had amper iemand van Signal gehoord. Ondertussen is de chat-app the talk of the town. Meer zelfs: ze staat helemaal bovenaan in de downloadlijsten van de appwinkels. En dat heeft allemaal te maken met WhatsApp, vertelt privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert. “WhatsApp heeft vorige week nieuwe privacyvoorwaarden aangekondigd. Die nieuwe policy laat de applicatie toe om allerlei interessante gegevens te delen met Facebook. Bijvoorbeeld: hoe vaak je de chatapp gebruikt, wie er in je contactenlijst staat, wat je locatie is, ... Het doel is om gerichtere advertenties te maken.”