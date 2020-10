Maakt een ‘done-lijstje’ gelukkiger dan een to-dolijstje? Redactrice Stéphanie test het uit

Hoeveel kind zit er nog in jou? Doe de test en ontdek hoe het met je innerlijke speelvogel gesteld is

26 september Kom je als volwassene nog weg met gekke sokken en een grappig Garfield T-shirt? Hopelijk wel, want het kind in jezelf levend houden blijkt gezond voor lichaam en geest. “Speelsheid helpt om dingen te relativeren en te verwerken” zegt kindertherapeut en spelcounselor Niels Roelant in NINA dit weekend. “Het helpt je om dingen te proberen die je normaal niet zou doen en om uit je comfortzone te komen”, dixit psychotherapeute Gerda Van Erkel. Hoe is het met jouw innerlijke speelvogel gesteld? Moet je hem wakker schudden of bereik je al een Peter Pan-waardig niveau als het op jeugdige speelsheid aankomt? Doe onze test.