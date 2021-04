Lucide dromen maken je mentaal sterker. Expert legt stap voor stap uit hoe

Sinds de Netflix-hit ‘Behind Her Eyes’ heeft iedereen het over lucide dromen: dromen waarin je bewust bent van het feit dat je aan het dromen bent. Wist je dat je zulke dromen actief kan opwekken en dat ze psychologisch heel nuttig kunnen zijn? Psycholoog Tim Post, auteur van het boek ‘Droom meester’ geeft er wereldwijd lezingen over. Hij licht toe: “Eenmaal je weet dat je droomt, kan je de touwtjes in handen nemen en je droom sturen. Je kan bijzondere dingen doen die in het echte leven nooit mogelijk zouden zijn.”

Het is geen overdrijving als we zeggen dat Post een expert is in lucide dromen. Zijn Ted Talk-lezing over het onderwerp is meer dan een miljoen keer bekeken. “De term lucide droom is bedacht door een Nederlandse psychiater in 1913", steekt Post van wal. “Lucide betekent letterlijk 'helder’, omdat je helder bent van het feit dat je aan het dromen bent.”

“We dromen vooral tijdens onze remslaap of droomslaap. Onze hersenen zijn dan hyperactief, soms zelfs actiever dan wanneer we wakker zijn. Dat maakt dat dromen soms zo levensecht lijken en je hele levendige, waarachtige ervaringen kan opdoen. Je wordt wakker en zegt: wauw, ik heb net een piraat ontmoet. Of: ik heb mijn geheime liefde gezoend. Je weet dat het maar een droom is, maar het is zo realistisch dat het een diepe indruk op je maakt en een heel waardevolle impact op je kan hebben.”

Nachtmerries

“Toen ik jong was, had ik veel nachtmerries", vervolgt Post. “Tijdens die nachtmerries wíst ik dat ik aan het dromen was, zonder dat ik ervan ontwaakte. Ik voelde mij gevangen in dromenland. Ik had toen nog geen idee dat je zelf de touwtjes in handen kon nemen om je droom positiever en prettiger te maken. Pas op de middelbare school leerde ik over lucide dromen. Ik was toen onder de indruk, want ik wist niet dat je zulke gave droombelevingen kan opdoen. Toen heb ik mij ondergedompeld in de wetenschap over het fenomeen en ben ik heel veel gaan oefenen. Zodoende werd ik steeds beter en ben ik er les over gaan geven.”

“Toen ik lucide dromen pas ontdekte, had ik er meerdere per nacht. Maar nu heb ik alleen nog maar lucide dromen op verzoek. Als ik bijvoorbeeld een mooie film zie of een goed boek lees, denk ik: hey, ik zou vannacht wel eens een lucide droom kunnen gebruiken. Op die manier kan ik er verder van leren of er creatieve ideeën rond ontwikkelen.”

“Eenmaal je weet dat je droomt, kan je de touwtjes in handen nemen en je droom sturen. Je kan bijzondere dingen doen die in het echte leven nooit mogelijk zouden zijn. Je kan vliegen, je kan met draken vechten, ... Heel leuk. Maar je kan dus ook lucide dromen hebben waar je de dag erna echt iets aan hebt. In Duitsland doet men hier volop onderzoek naar. Het is al vaker gebleken dat je jezelf door middel van visualisatie mentaal sterker kan maken. Wanneer atleten hun sportprestaties voorbereiden in hun dromen, heeft dat een positief effect. De volgende dag kunnen ze de inspanningen in kwestie beter voorbereid en met meer zelfzekerheid uitvoeren.”

Astrale projectie

In ‘Behind Her Eyes’ doen de personages aan astrale projectie. “Astrale projectie bevindt zich meer in het spirituele dan in het psychologische”, vertelt Post. “Het is een bijzondere ervaring waarbij het net lijkt alsof je uit je lichaam treedt. Een ervaring die perfect te verklaren valt vanuit de wetenschap. Vlak voor je in slaap valt, wordt je zenuwstelsel geactiveerd. Als je heel zachtjes en geleidelijk aan in slaap valt, kan het zijn dat je voelt hoe je lichaam zichzelf uitschakelt. Onderzoek wijst uit dat dat een natuurlijke beleving is die hoort bij het slapengaan. Het voelt alsof je met een been in dromenland zit en met het andere been in bed. Dat kan inderdaad voelen alsof je je lichaam verlaat, ik heb het ook al meegemaakt. Maar er is geen enkel bewijs dat je je lichaam ook echt zou kunnen verlaten, zoals sommige mensen beweren.”

Lucide dromen stap voor stap

“Uit onderzoek heeft men allerlei technieken ontdekt die je kan inzetten om bewust lucide dromen op te wekken. Ik heb er een volledig boek aan gewijd, maar ik zal proberen om het hier beknopt te houden. (lacht) Bij veel beginners blijven de heldere momenten aanvankelijk kort. Wanneer ze eenmaal beseffen dat ze aan het dromen zijn, zijn ze zo enthousiast dat hun lichaam vanzelf ontwaakt. Over het algemeen moet je ongeveer een maand oefenen voor je een eerste, geplande lucide droom kan hebben.”

Stap 1

“Dit is de allerbelangrijkste stap: leer jezelf om je dromen te herinneren. Vaak als mensen wakker worden van hun akelige wekker, denken ze meteen aan hun werk, aan hoe koud de slaapkamer is, enzovoort. Het is heel belangrijk dat je allereerste vraag bij het ontwaken is: wat heb ik gedroomd? Op den duur zal je zo tot drie, vier of vijf dromen per nacht kunnen herinneren.”

Stap 2

“Schrijf je dromen zo gedetailleerd mogelijk op in een dagboek. Dat mag met tekst, maar kan ook met tekeningen. Hou dit ongeveer twee à drie weken vol.”

Stap 3

“Blader terug in je droomdagboek en kijk waarover je vaak droomt. Heel vaak zitten er herhalingen en patronen van situaties, plaatsen, emoties of mensen in. Als je eenmaal weet waarover je vaak droomt, is de kans groot dat je er diezelfde nacht weer over zal dromen. Droom jij bijvoorbeeld vaak over een roze, vliegende olifant? De volgende keer dat je er weer eentje ziet, weet je: ik ben waarschijnlijk aan het dromen. Dat is dus jouw droomsignaal. Van zodra je de roze, vliegende olifant spot, sta je met beide voeten in dromenland en kan je je eigen draai eraan geven.”

Meer te weten komen over dit onderwerp? Lees dan het boek van Tim Post ‘Droom meester: Droom jezelf sterker tijdens de slaap’. Hier te koop.

