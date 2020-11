Lucide dromen als vorm van therapie: “Je verwerkt er trauma’s mee die te moeilijk zijn als je wakker bent”

Het is ondertussen algemeen geweten: de coronacrisis brengt voor veel mensen psychische onstabiliteit met zich mee. Terwijl sommige zich maar moeilijk vinden in reguliere therapie, experimenteren anderen met alternatieven zoals lucide dromen, waarmee je je eigen dromen zelf bepaalt. Je zou er zelfs traumatische gebeurtenissen mee kunnen verwerken.

Als je lucide droomt, wéét je dat je droomt, en kan je je droom ook nog eens naar je hand zetten. Het klinkt als iets uit een sciencefictionfilm, maar sommige mensen kunnen het echt. Allemaal grappig en leuk, maar wist je dat lucide dromen ook een therapeutische werking kunnen hebben? Het zou helpen tegen aandoeningen die herhaaldelijke nachtmerries veroorzaken, zoals angst, depressie en PTSS (posttraumatische stresstoornis). En zeker nu is de vraag naar therapieën rond dat soort zaken groot.

Gedroomde doorbraak

Het werkt als volgt: door een nachtmerrie te herkennen als niet echt en de gebeurtenissen in die nachtmerrie te sturen, zouden mensen met een trauma of mentale onstabiliteit tot doorbraken kunnen komen. Waarom? In een lucide droom kan je de confrontatie aangaan met de dingen uit de nachtmerrie waar je zo bang voor bent.

Lifestylemagazine I-D interviewde een vrouw genaamd Aya. Zij leerde zichzelf lucide dromen toen ze tien jaar oud was. Dit jaar kreeg ze niet alleen een wereldwijde lockdown te verwerken, haar thuisstad Beiroet werd op 4 augustus ook verwoest. “Ik kon niet om met wat er was gebeurd in Beiroet”, vertelt ze aan het magazine. “Ik stopte het weg, maar het kwam naar de oppervlakte op andere manieren. Mijn brein zei: als je dit niet wil verwerken wanneer je wakker bent, dan doen we het wel in je slaap. Het klinkt misschien vreemd, maar ik creëerde een vrouw in mijn dromen. Ze staat naast een brug, en elke nacht vraagt ze me waar ik aan wil werken. Soms lukt het me om iets te verwerken in één droom, soms duurt het weken.”

Op date met Brad Pitt?

Andrew Holecek, auteur van meerdere boeken en papers over lucide dromen, gelooft in de kracht van de bijzondere praktijk. “Zeker nu ons brein minder prikkels te verwerken krijgt door de lockdown, kan het ’s nachts aan het werk met dingen die al langer sluimerend aanwezig zijn in je onderbewuste.”

De expert ziet ook een lichtere, humoristische kant aan het dromen, die nu meer dan welkom is. “Alles is mogelijk in een lucide droom. Je kan rondvliegen, van een klif springen, met je crush de koffer in duiken, piano spelen. Maakt niet uit. Ons brein maakt geen onderscheid tussen lucide dromen en dingen die echt gebeuren, dus alle sensaties zijn echt. Op neurologisch niveau is het echt gebeurd. En ja, het is veilig.” Wel, ons vind je dan alvast in een grote ruimte vol rondkwispelende corgi’s. Salut!

