Lost Frequencies is de meest gestreamde Vlaamse artiest. “Professioneel was het een topjaar, maar privé waren er diepe dalen”

“Mensen gaan helemaal los, en ik krijg al dat genot recht in mijn gezicht. Het is een privilege om daar bij te zijn.” Felix De Laet (28), beter bekend als Lost Frequencies, is een wereldster. De Brusselse dj is op Spotify de meest gestreamde Vlaamse artiest in België, reist de hele planeet rond, vult moeiteloos stadions en zijn nieuwe hit Where Are You Now loopt als een tierelier. Maar privé liep het dit jaar naar eigen zeggen allemaal net een beetje minder gesmeerd. “Tot voor kort had ik zes jaar lang een vriendin die mijn steun en toeverlaat was.”