Lisa toont in herkenbare video hoe vliegangst voelt. “Tijdens de rit naar de luchthaven ween ik al”

“Al tijdens de autorit naar de luchthaven krijg ik een huilbui. En later, wanneer ik het vliegtuig moet instappen, overweeg ik om terug naar de ingang te gaan.” De 20-jarige Lisa Di Giovanni heeft vliegangst sinds ze tien was. “Er is voor zover ik weet geen specifieke gebeurtenis die geleid heeft tot mijn aviofobie”, zegt ze. “Mijn familie woont nu in Spanje, waardoor ik jaarlijks het vliegtuig moet nemen om hen te bezoeken.”

Maar eens Lisa op een vliegtuigstoeltje zit, begint ze te huilen en te trillen als een rietje. “Ik heb vooral schrik bij het opstijgen, omdat ik denk dat het vliegtuig zal crashen als het niet genoeg snelheid maakt. De stewardessen hebben vaak medelijden met mij. Eén keer mocht ik zelfs in de cockpit meevliegen om wat rustiger te worden. Maar dat durfde ik niet.”

Quote Voor mijn laatste vliegreis kocht ik het boek ‘Overwin je vliegangst’ van de Nederland­se piloot Kelly Otte. Dat heeft me erg geholpen Lisa

“Een half uur voor ik het vliegtuig op moet, neem ik daarom al drie tabletten Alprazolam (medicijn om te ontspannen, red.). Of het de ideale oplossing is? Niet echt. Ik lijk net gedrogeerd: ik ween en lach tegelijkertijd door de stress. Daarnaast heb ik ook een hoofdtelefoon die geluiden, zoals de motoren van het vliegtuig, dempt. Dat maakt me iets rustiger. Voor mijn laatste vliegreis kocht ik bovendien het boek ‘Overwin je vliegangst’ van de Nederlandse piloot Kelly Otte, wat mij erg geholpen heeft. Het boek legt uit hoe een vliegtuig werkt, wat turbulenties zijn, ... Mijn vliegangst is er niet volledig door weg, maar het heeft mijn angst wel verminderd.”

Expert: “Vlieg met een andere bril op”

“De meeste mensen met vliegangst of aviofobie hebben schrik om neer te storten of om de vlucht niet te overleven", zegt klinisch psychologe en gedragstherapeute Barbara Depreeuw, die een tijd cursussen over vliegangst gaf bij Brussels Airlines. “Ze hebben vooral schrik bij het opstijgen, dalen en turbulentie. Terwijl een vliegtuig wel degelijk gemaakt is om daarmee om te gaan. Maar omdat er niets onder ons is, is dat voor veel mensen akelig. Het helpt ook niet dat de meeste mensen niet zo vaak vliegen. Dat maakt het telkens opnieuw een grote stap.”

Quote Mensen met vliegangst hebben vaak kleine trucjes om hun angst de baas te zijn Gedragstherapeute Barbara Depreeuw

Hoe je vliegangst kan herkennen? Volgens Depreeuw zijn er drie rode vlaggen. “Ten eerste worstelt een persoon met vliegangst met allerlei angstige scenario’s en gedachten rond vliegen. Ze zien zichzelf neerstorten of beelden zich andere rampscenario’s in. Ten tweede reageert het lichaam natuurlijk op de angst. Het hart slaat sneller, je zweet meer of hebt het moeilijk om te ademen. Ten derde ontwikkelt iemand met vliegangst op vlak van gedrag vaak kleine trucjes om die angst de baas te zijn. Ze nemen een kalmeringsmiddel in, checken het weer, boeken de kortste vlucht of stellen een vlucht zo lang mogelijk uit.”

Volgens de gedragstherapeute is het gelukkig wel mogelijk om van vliegangst af komen. “Je moet leren vliegen met een andere bril op”, zegt ze. “Je mag vliegen niet zien als iets gevaarlijks waarbij je in leven moet proberen te blijven, maar moet juist leren om de controle los te laten.” Deze zeven concrete tips helpen je alvast verder.

1. Kom op tijd naar de luchthaven

“Kom twee uur voor je vlucht vertrekt naar de luchthaven. Zo valt er al één stressfactor weg, de angst om je vlucht te missen, en kan je rustig rondkuieren langs de winkels om je gedachten te verzetten. Ga een halfuurtje voor vertrek naar de gate, zodat je je mentaal kan voorbereiden om op het vliegtuig te stappen.”

2. Verzin geen rampscenario’s

“Mensen met vliegangst bedenken vaak wat-als-scenario’s. Wat als we neerstorten? Dan moet ik mijn kinderen achterlaten. Probeer jezelf daarop te betrappen en die scenario’s uit je gedachten te verbannen.”

3. Let op met alcohol en kalmeringsmiddelen

“Mensen nemen vaak een kalmerende pil voor of tijdens hun vlucht. In veel gevallen werkt dat niet en op lange termijn maakt het de angst zelfs erger, omdat je er blijft van weglopen. Terwijl je je angst net onder ogen moet zien om ermee om te leren gaan. Hetzelfde geldt voor alcohol. Van alcohol zou je minder gespannen moeten zijn, maar het kan ook het omgekeerde effect hebben. Daardoor ben je niet meer zo scherp, wat niet de bedoeling is.”

4. Beschouw een gezichtsexpressie niet als gevaar

“Laat je ondersteunen door het cabinepersoneel. Typerend voor mensen met vliegangst is dat ze het gezicht van de stewards of stewardessen nauwlettend in de gaten houden. Als ze een beetje nors kijken, denken ze al snel dat er iets mis is. Bedenk dat deze mensen dagelijks dezelfde job uitvoeren en ook eens een slechte dag kunnen hebben. Probeer hun gezichtsexpressie niet te interpreteren als een teken van gevaar. Je kan eventueel bij het personeel aangeven dat je een beetje bezorgd bent.”

5. Informeer jezelf

“Een gebrek aan kennis over de techniek van een vliegtuig kan mee de oorzaak zijn van je vliegangst. Een vliegtuig is gemaakt om te vliegen en dus ook om met turbulentie om te gaan. Eens je dat beseft, ben je je zenuwen al beter de baas. Een boek over vliegangst lezen kan dus zeker zinvol zijn, maar lees het niet telkens opnieuw, want zo blijft je focus bij je angst. Eens je het vliegtuig begrijpt, leg je het boek het best aan de kant.”

6. Je mag bang zijn

“Het is heel belangrijk dat je aan jezelf kan zeggen: ‘Ik mag bang zijn, maar dat betekent niet dat dit gevaarlijk is.’ Het is oké om schrik te hebben, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan vliegen. Blijf vooral vluchten nemen.”

7. Schakel hulp in

“Als de angst te erg wordt, aarzel dan niet om naar een klinisch psycholoog of gedragstherapeute te gaan. Soms kan je al in enkele sessies leren hoe je op een andere manier met je angsten kan omgaan. Je leert in therapie onder andere om je niet te verzetten tegen de angst.”

