Lex (9) en Jaan (10) testen kindermeditaties uit. “Amai mama, ik heb goed geslapen”

Mediteren is voor iederéén. Ook voor kinderen. Het kan namelijk helpen om de mentale veerkracht te vergroten en beter om te gaan met stress. Tijdens de Week tegen Pesten kunnen de allerkleinsten onder ons een aantal kindermeditaties uitproberen, gratis en voor niks. Onze redactie nam de proef op de som: mama’s Anke en Geertrui gingen met hun zonen Lex (9) en Jaan (10) in kleermakerszit zitten, ogen toe, om tot rust te komen.

Naar aanleiding van de Week tegen Pesten heeft Bewust Mediteren, de Vlaamse meditatie-app, al haar kindermeditaties gratis toegankelijk gemaakt. Redactrice Anke weet haar zoon Lex warm te maken voor enkele oefeningen, en eindredactrice Geertrui doet het samen met Jaan.

Anke en Lex

“Lex is 9 jaar. Uit zichzelf is hij al een vrij rustig kereltje, dus hem leren mediteren kan geen probleem zijn. Ik vraag eerst even wat ‘meditatie’ is volgens hem? ‘Dat zijn pilletjes en siroopjes voor als je ziek bent’, zegt hij overtuigd. Na deze kleine spraakverwarring en mijn uitleg over mediTatie zet ik hem zijn koptelefoon op. Hij nestelt zich in het rustige hoekje van onze woonkamer. Ik doe met hem mee, zoals de app ook aanraadt. De stem van Charlotte is aangenaam om naar te luisteren. Ze vraagt om de ogen te sluiten en diep in te ademen langs de neus, tot onze buik bol staat, en uit te ademen langs de mond. Dat vindt Lex best grappig, waardoor we samen even in lachen uitbarsten.”

Quote Charlotte vraagt om zinnetjes binnens­monds te herhalen. Als ik stiekem gluur, zie ik Lex dat ook effectief doen. Anke

“We luisteren verder naar Charlotte, die ons iets vertelt over ballonnen en kleuren en gevoelens. Ze vraagt ook om zinnetjes binnensmonds te herhalen. Als ik stiekem gluur, zie ik Lex dat ook effectief doen. Het is - ook voor mij - redelijk rustgevend en Lex zakt meer en meer onderuit in zijn cosy corner. Na zeven minuutjes is deze eerste sessie voorbij. Wat vond je ervan, vraag ik? Hij haalt de schoudertjes op. “Ik weet het niet, maar die mevrouw heeft wel een leuke rrrr. En mag ik nu op mijn Nintendo?”

© rv

“Tijdens een volgende sessie luisteren we naar Yves en zijn ‘moedige mantra’. Deze meditatie moet kinderen meer zelfvertrouwen geven, en kracht, in amper zeven minuten. Ideaal, qua mentale voorbereiding op zijn handbalwedstrijd, gok ik. “Ik ben sterk, ik ben uniek, ik mag zijn, ik mag voelen, ik ben mezelf, ik ben echt” enzovoort. Lex slaagt erin om opnieuw braaf te luisteren, met de oogjes toe, en in kleermakerszit. En die match in de namiddag? Gewonnen!”

“Tenslotte proberen we de laatste avond van het weekend nog de ‘Blaas de dag uit’. Een momentje voor het slapengaan. Diep onder zijn dons, wordt de dag overlopen en vraagt Charlotte ons om een gevoel te kiezen, waarmee Lex morgen wil wakker worden. “Met een grappig gevoel”, zegt hij. De ademhalingssessies door neusje en mond gaan ditmaal over in geeuwen: dit moet de bedoeling zijn. Rust.”

“Als hij de ochtend erna ontwaakt, vraag ik hem meteen met welk gevoel dat is. “Grrrrrappig”, lacht hij met slaapoogjes. Maar eerlijk is eerlijk: grappig is hij altijd al. Daar heeft ie geen meditatie voor nodig.”

Geertrui en Jaan

“Jaan is sowieso vertrouwd met mindfullness. Op zijn school doen ze aan ‘brain gym’, dat zijn lessen hersengymnastiek, en in zijn vrije tijd heeft hij al een paar keer yoga geprobeerd. Onlangs vroeg hij zelfs: ‘Ik vond yoga zo leuk, waarom doe ik dat eigenlijk niet meer?’ Ik moest hem eraan herinneren dat hij op hetzelfde moment voetbaltraining heeft, en dat vindt hij nog nét iets leuker.”

© rv

“We hebben er samen voor gekozen om de avondmeditatie een kans te geven. Heel schattig: hij ging in de zetel zitten, meteen in kleermakerszit en met zijn ogen dicht. (lachje) Ik deed mee voor de gezelligheid. En eerlijk: het was best tof. Er werd gevraagd om je gevoelens van de dag te overlopen, en met welke intenties je de volgende dag wilt opstaan, in combinatie met een aantal ademhalingsoefeningen.”

Quote Achteraf was Jaan anders dan anders. Rustig, zen. Geertrui

“Achteraf was Jaan anders dan anders. Als hij in bed gaat liggen, kan hij nogal actief zijn. Nu was hij rustig, zen. Dus ja, ik denk wel dat het effect had. ’s Ochtends zei hij zelf: ‘Amai mama, ik heb zo goed geslapen.”

“Ik ben van plan om ook nog eens de moedige mantra uit te proberen. Jaan is nu tien jaar, dat is de typische leeftijd dat jongens zich wat stoerder beginnen te gedragen en elkaar beginnen te pesten. Ik ben benieuwd of de mantra hem kan helpen.”

Niet zweverig, wel voordelig Volgens sommigen klinkt mediteren nog een beetje zweverig, maar dat is nergens voor nodig. Dat bevestigt topneuroloog Steven Laureys, de auteur van ‘Zacht’, het no-nonsense meditatieboek voor kinderen. “Veel kinderen piekeren”, vertelde hij eerder al aan HLN.” Ze zijn bang. Voor het pestgedrag op sociale media, voor het coronavirus dat iedereen nerveus maakt, of voor de klimaatopwarming. Ze hebben net zo goed stress en slaapproblemen, ze zitten niet altijd lekker in hun vel. Meditatie is een zinvolle investering in hun mentale welzijn.” Quote Kinderen zijn meer gefocust, ze zijn zachter voor zichzelf en voor de anderen. Neuroloog Steven Laureys Laureys ziet het niet als een quick fix, maar als een traject dat hen sterker kan maken en meer controle geeft over hun gevoelens. “Mijn echtgenote is psychologe, ze geeft mindfulness aan kinderen. Ze ziet elke dag de positieve effecten ervan. Kinderen zijn meer gefocust, ze halen betere resultaten, ervaren een groter geluksgevoel. Ze zijn zachter voor zichzelf en voor de anderen.”

Vijf meditaties

In totaal stelt Bewust Mediteren vijf meditaties beschikbaar, geschikt voor iedereen van vijf tot twaalf jaar oud én de ouders. Elke meditatie focust op een specifiek thema. Er is een ochtendmeditatie, die zorgt dat je kind vol goede moed en energie aan de dag begint, en er zijn avondmeditaties die focussen op het uitblazen van de dag voor een betere nachtrust.

Een van de meditaties is geschreven door Charlotte De Groof, die je misschien wel kent als Lotte uit ‘De Buurtpolitie’. Ze schreef het zogenoemde moedige mantra, een gedicht dat kinderen helpt om (weer) in zichzelf te geloven. Het geeft hen kracht en zelfvertrouwen, en maakt duidelijk dat ze mogen zijn wie ze zijn.

De kindermeditaties zijn gratis toegankelijk tot en met 25 februari.

© Bewust Mediteren

