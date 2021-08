Let it go! Disneyprinsessen zouden dan toch niet leiden tot een slecht zelfbeeld bij meisjes

Lara Switten is ingeslapen. We nemen afscheid van NI­NA-columniste die vocht tegen baarmoeder­hals­kan­ker

11 augustus Elke week ontroerde ze ons met haar column in NINA. Momblogger Lara Switten (35) vertelde over leven met baarmoederhalskanker als mama van drie, met alle highs en lows die daarbij hoorden. Ze vocht hard. Ze leefde nog hartstochtelijker. Gisteren kwam haar strijd helaas ten einde. Lara, dagenlang omringd door familie en naasten, is heengegaan in haar woonkamer in Beringen.