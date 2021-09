Leerkracht Elke introduceert het vak ‘Emotionele intelligentie’. “Een student met meer zelfkennis is succesvoller”

Wat heb je nodig om goede studieresultaten te bereiken? Veel mensen zullen op die vraag antwoorden dat een hoog IQ een voorwaarde is voor academisch succes. Dat klopt gedeeltelijk, maar daarnaast zijn er nog een hele hoop minder meetbare vaardigheden die kunnen helpen om te slagen in het leven. Daarvoor is meer nodig dan wiskundig inzicht, technische bagage en kennis van een correcte grammatica. Goed kunnen omgaan met je emoties, optimistisch en hoopvol in het leven staan en empathisch kunnen communiceren is minstens even belangrijk, maar komt niet bij iedereen vanzelf.