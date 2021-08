Lara Switten is ingeslapen. We nemen afscheid van NINA-columniste en mama van drie die vocht tegen baarmoederhalskanker

Elke week ontroerde ze ons met haar column in NINA. Momblogger Lara Switten (35) vertelde over leven met baarmoederhalskanker als mama van drie, met alle highs en lows die daarbij hoorden. Ze vocht hard. Ze leefde nog hartstochtelijker. Gisteren kwam haar strijd helaas ten einde. Lara, dagenlang omringd door familie en naasten, is heengegaan in haar woonkamer in Beringen.

Lara Switten, momblogger en model, kreeg vorig jaar te horen dat ze kanker had: een gezwel in haar bekken, afkomstig van de baarmoederhals. Net zwanger van haar derde, maar ze mocht haar kindje houden. Sindsdien schreef ze in haar column in NINA over hoe het elke week met haar ging en wat ze meemaakte.

In oktober 2020 viel een bikkelhard verdict: Lara’s tumor was gegroeid. Ze was niet meer te genezen. Zes maanden nog, voorspelden de dokters. Een paar maanden later beviel ze van zoontje Gabriel. Negen weken te vroeg, maar hij stelde het goed. Voor Lara betekende het de start van loodzware behandelingen, die haar vaak aan haar ziekenhuisbed kluisterden. Vanaf toen ging het bergaf. De zwangerschap, alle behandelingen en groeiende tumoren in haar lijf verzwakten haar. Een paar weken geleden moest ze ook haar moeder afgeven aan de gevolgen van ALS.

Lara was op. Dat kon je ook lezen in haar columns, die op het einde vooral doordrongen waren van afscheid nemen. De laatste dagen van haar leven bracht ze slapend door, omringd door haar geliefden. De afgelopen dagen hebben de mensen die ze zo graag zag aan haar bed gewaakt. Net op een moment dat niemand keek, heeft Lara gisteren haar moment gekozen om te gaan. Het typeert haar: Lara wilde haar geliefden zo min mogelijk verdriet doen. Zelfs bij het onvermijdelijke.

We hebben met haar meegevoeld. We hebben aan haar gedacht. We hebben met haar gehuild. En nu nemen we afscheid van Lara Switten. Haar columns kan je hier blijven lezen. De columns schreef ze samen met hartsvriendin Ine Nijs. Samen creëerden ze zo ook het boek ‘Lara. Over de liefde, de lichtpuntjes en de levenslust van een mama die lijdt aan kanker’, dat ze opdroeg aan haar kinderen.

