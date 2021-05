Kunstenaar Arne Quinze (49) onthult zijn geheimen: “Als mijn huis in brand zou staan, red ik een goede fles wijn”

Uitgeput door alle terrasjes? Misschien heb je een sociale kater. “Je brein is de jongste maanden verschrom­peld”

11 mei De heropening van de terrassen. De avondklok op de schop. We hebben er lang naar uitgekeken, maar nu het zover is, moeten we toch een geeuw onderdrukken. Al dat socializen voelt al snel supervermoeiend aan. En voor we het weten, zitten we opgescheept met een sociale kater. Professor sociale psychologie Alain Van Hiel en neuroloog Steven Laureys lichten het fenomeen toe. “Sociale vaardigheden zijn als spieren. En als spieren niet gebruikt worden, verslappen ze.”