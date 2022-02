“Kop op!” Doe jij aan ‘toxic positivity’? Experts leggen uit waarom dat ongelukkig maakt

Het jaar energiek beginnen? Experten leren hoe je grip krijgt op je vitaliteit: “Daar waar je aandacht naartoe gaat, volgt de energie”

“Adem je diep in en uit, dan word je de helderste versie van jezelf.” Futloos, vermoeid, overprikkeld of last van een laag energiepeil? Zowel Katrien Massa als Karolien Emmers schreven een boek over hoe je weer de baas wordt over je vitaliteit. Ze delen hun inzichten over energiehuishouding, en geven tips om het nieuwe jaar energiek in te gaan. Praktische adviezen, allesbehalve moeilijk bovendien. Tipje van de sluier: door simpelweg energievreters en -gevers neer te pennen, open je de poort naar een vitaler leven.

2 januari