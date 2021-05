Koningin Máxima liet haar toekomst voorspellen met tarot. Werkt dat echt? Redactrice Roxanne test het uit. “Ik vergaar prachtige inzichten”

Meer mensen zoeken heil in astrologie als leidraad bij belangrij­ke levenskeu­zes. “Het is onterecht dat de Schorpioen altijd wordt afgebeeld als zondebok”

17 februari Astrologie is in trek. Steeds meer mensen kijken naar de planeten om te achterhalen of ze matchen met hun partner of om advies in te winnen over hun carrière. Sommigen baseren zich er zelfs op om een zwangerschap te plannen. En da’s niet zo gek, zegt astrologe Cato Vermeulen. “In tijden van onrust, zoals de coronacrisis, gaan mensen vaak op zoek naar guidance en verheldering.”