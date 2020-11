Koen De Poorter verkiest de vroege uren van de dag, ook op nieuwjaarsochtend: “Een nieuw jaar beginnen tussen de koeien in de mist: zalig”

“Volgens mijn lief ben ik een ochtendmens. Het grappige is dat Katrijn dat zelf niet is en dat ze vroeger een ochtendhumeur had. Ze was ’s morgens niet te genieten. Dus ben ik haar elke dag bij het opstaan beginnen vragen: ‘Waarover zal ik vandaag eens een lied zingen?’ Ze nam dat eerst niet serieus, maar ze gaf me wel een onderwerp en ik maakte er iets van, waardoor ze na een tijdje wakker werd en dacht: ‘Aha, ik mag een lied aanvragen!’ Dat wakker worden gaat sindsdien opvallend beter. Ik durf zelfs zeggen dat ik haar van haar ochtendhumeur heb afgeholpen. En toch ben ik pas een ochtendmens geworden sinds er kinderen zijn. Het was van moeten.”

“Het ging een tijd beter, maar de laatste dagen worden onze zoontjes opnieuw regelmatig wakker ’s nachts. We zitten ook met verbouwingen die maar blijven aanslepen en die combinatie weegt door. Ik kan dus niet zeggen dat ik met plezier opsta om 5 à 6 uur als dat nodig is voor De Anderhalve Meter Show, en toch: als ik in de wagen zit en de zon zie opkomen, dan kan ik daar enorm van genieten. Als je met z’n allen zo vroeg op een set aankomt, heerst er meteen een groepsgevoel. Ik werk al jaren voor Woestijnvis, maar daarvoor, rond mijn 24 à 25ste, deed ik de technische kant voor een bedrijf dat over de hele wereld medische operaties filmde. Ik ging toen hele nachten uit en ging ’s morgens werken, maar mijn bioritme was om zeep.”

Doen alsof ik slaap

“Ik dwaal ’s morgens graag een uur lang alleen in huis rond, wanneer er nog geen telefoons, mails of andere mensen zijn. De dagen dat je ’s morgens de tijd neemt om de kinderen met de fiets naar school brengen bijvoorbeeld, zijn altijd de beste. Ook creatief. Tijd nemen doet iets met je. Al word ik soms ook te vroeg wakker en ga ik ’s nachts door het huis spoken, meestal omdat ik een idee gekregen heb en dat wil opschrijven … In het weekend spreken mijn lief en ik af wie van ons beiden ’s morgens langer mag blijven liggen, en hoewel ik dan niet meer kan slapen, blijf ik toch liggen om te doen alsof ik slaap. (lacht) Ik heb sinds kort ook een atelier gehuurd niet ver van mijn huis om er af en toe aan dingen te kunnen prutsen. Ik maakte recent nog een Romeinse helm volledig uit schuim. Zoals Didier in ‘De Ideale Wereld’ ja, maar in het echt ben ik toch écht handiger.”

“Ik heb de mooiste ochtendherinneringen aan onze ontbijtmomenten vroeger, toen mijn moeder nog leefde. Ik ben de jongste van vier kinderen en het ontbijt was het enige moment waarop we allemaal samen waren. Mijn moeder werkte als huisvrouw en het was altijd wreed geestig wanneer ze de ontbijttafel klaarmaakte. Toen ik ongeveer 12 jaar was, had ik op school over het Engels ontbijt gehoord en moest ze een tijdlang een Brits ontbijt voor me maken: saucissen, toast, alles erop en eraan. Ze deed dat altijd met veel liefde. Familievakanties betekenden samen kamperen. Dan ben je als deel van de natuur automatisch vroeg wakker. Maar het zit in mijn genen. Wanneer ik als tiener tot 10 uur sliep, zei mijn vader: je dag is al helemaal voorbij!”

Picknick met de laarzen aan

“Aan deze plek in de Gentbrugse Meersen heb ik leuke nieuwjaarsherinneringen. Katrijn en ik hebben al een paar jaar geen nieuwjaarsavond meer gevierd. Dat is ooit begonnen omdat we ons te moe voelden. Katrijn had net een zware operatie achter de rug en ik een drukke periode met 'De Ideale Wereld’. Toen zijn we met het gezin vroeg gaan slapen en hebben we ons de volgende ochtend héél vroeg aangekleed, laarzen en al, om hier in de Gentbrugse Meersen te komen picknicken terwijl de zon opkwam. We vonden dat zo speciaal dat we het sindsdien al elk jaar hebben gedaan. Het is hier op de ochtend van 1 januari altijd mistig en er is nooit iemand, behalve dan de koeien die over de weide lopen en onze jongens die wat met stokken in de natuur wroeten. Niet dat ik nieuwjaarsavond nooit nog wil vieren. Maar ik zal er wel een duwtje voor moeten krijgen. Zoals ik Katrijn hielp met het ochtendgebeuren, helpt zij me nu in het avondgebeuren. Zij is het die me aanmoedigt om ’s avonds af en toe nog eens iets te doen. (lacht)”

Wie is hij?

• 42 jaar (geboren op 30 december 1977)

• lid van comedycollectief Neveneffecten en bekend als klusjesman Didier in De Ideale Wereld

• nu te zien op VIER in De Anderhalve Meter Show samen met Jelle De Beule en Rik Verheye

• woont in Gentbrugge samen met Katrijn Thienpont (44), leerlingbegeleidster in het secundair onderwijs, samen hebben ze twee zoontjes Fons (7) en Juul (5)