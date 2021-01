Klinkt een maand zonder alcohol te drastisch? Deze 6 tips maken het makkelijker om te minderen

Sinds de lockdown werd alcohol meer dan ooit onze teddybeer. Op 1 februari start Tournée Minérale, het uitgelezen moment voor veel Vlamingen om aan zichzelf te bewijzen dat ze best wel zonder kunnen. Voor een maandje ten minste. Klinkt voor jou het idee van de volle 28 dagen zonder alcohol wat te drastisch, of zelfs onrealistisch? Deze tips van Ruby Warrington, auteur van het boek ‘Sober Curious’, kunnen je alvast helpen met minderen.

“Ik kom uit een generatie die opgroeide met Sex and the City en grote drinkers zoals Kate Moss. Als je als vrouw zoveel kon drinken als mannen, werd je gezien als een goede feministe”, vertelt Warrington. “Ik heb dan ook nooit beweerd dat ik zou stoppen met drinken, want dat zou ronduit belachelijk zijn en niet haalbaar", aldus Warrington. Herken jij jezelf in deze uitspraak? Deze tips uit haar boek ‘Sober Curious’ kunnen je helpen om vaker nee te zeggen tegen alcohol.

1. Beschouw jezelf als iemand die niet drinkt

Begin jezelf te zien als iemand die niet drinkt, zodat dat je nieuwe standaard wordt. En wees je heel bewust van de momenten dat je er voor kiést om te drinken. Zo ga je nadenken over of en waarom je op dat moment wilt drinken, in plaats van klakkeloos een glas aan te nemen bij elke gelegenheid dat het sociaal aanvaard is. Op den duur zal je zo vanzelf minder (frequent) drinken.

2. Beschouw alcohol als drugs

Pas als je twee of drie maanden niet drinkt, besef je hoe sterk alcohol is. Niet van plan zo lang te stoppen? Geloof ons maar op ons woord. Een slokje alcohol verandert je hele gemoedstoestand. Alcohol is een krachtig psychoactief middel en er moet even voorzichtig mee worden omgesprongen als met andere drugs. In het rijtje van meest verslavende middelen staat het achter heroïne, cocaïne en crystal meth of speed, maar nog voor tabak. Door hier meer bij stil te staan, zal je sneller geneigd zijn eens een glaasje (of acht) af te slaan, al hoef je daarom nog niet voor altijd te stoppen met drinken.

3. Uitgaan kan nog steeds leuk zijn

Wanneer het weer mag, natuurlijk. Het is niet omdat je niet drinkt, dat een avondje onder vrienden saai hoeft te zijn. Het helpt natuurlijk altijd als er nog mensen bij je zijn die niet drinken, maar het kan erg vermakelijk zijn om mensen rond je te hebben die onder invloed zijn. Tot op een bepaald niveau, uiteraard. Probeer ook geen excuses te geven aan je vrienden voor het feit dat je niet drinkt. Zeg gewoon: ‘Ik drink niet’. Punt.

En maak tijd om te ontdekken welke activiteiten je leuk vind om nuchter te doen, zoals brunchen, wandelen, creatief bezig zijn of bewegen. Geniet met volle teugen van het feit dat je ‘s avonds kan uitgaan én de dag erna met nieuwe energie aan je dag kan beginnen, in plaats van de gewoonlijke kater.

4. Je relaties zullen beter worden

In zekere zin gebruiken we alcohol allemaal als sneltoets/shortcut om ons verbonden te voelen. Met een glaasje op worden we allemaal wat loslippiger, wat vaak voor interessante gesprekken zorgt. Je zal echter merken dat de conversaties des te dieper worden wanneer je de moeite doet om dat soort gesprekken nuchter aan te gaan. Door te minderen of stoppen met alcohol zal je verbondenheid met je partner en vrienden meer betekenis krijgen, of zij nu drinken of niet.

5. Kijk uit naar ochtenden

Een van de grootste nadelen van drinken is het feit dat je je ‘s ochtends groggy voelt. Er bestaat trouwens ook zoiets als een emotionele kater, waardoor je de dag erna meer last hebt van angst, depressieve gevoelens, moeheid, apathie en een gebrek aan zelfvertrouwen ervaart. Veel mensen een tijdje niet drinken beseffen dat het merendeel van die gevoelens vaak te wijten is aan hun drinkgewoonten.

Door je alcoholgebruik te beperken, haal je meer uit je ochtenden en voorkom je de gevreesde katers.

6. Monitor jezelf slokje per slokje

Hoe meer je drinkt, hoe moeilijker het wordt om te stoppen met drinken. Na ongeveer twee drankjes verandert je inschattingsvermogen al. Probeer, als je dan toch drinkt, na elk slokje dat je neemt na te gaan hoe je je voelt. Deze tip klinkt misschien gek, maar op die manier sta je meer stil met de veranderingen die je doormaakt eens je begint te drinken, zoals gevoelens van vermoeidheid of minder goed kunnen communiceren. En zal je ook aanvoelen wanneer het tijd wordt om te stoppen wil je een kater te voorkomen.