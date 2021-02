Kinderpsychiater Ilse Van Loy (35), de vrouw van Peter Van de Veire: “In een huwelijk draag je elkaar als de ander het moeilijk heeft. Dat hebben we gedaan”

Stand-upcomedian en actrice Serine Ayari (29): “Als een man me leuk vindt, denk ik: ik ben het niet waard”

22 januari Op de bühne is ze één en al humor en jokes. In het echt draagt succesvol stand-upcomedian Serine Ayari (29) een rugzakje vol sérieux. NINA duikt er dit weekend samen met haar in. “Ik had vroeger een laag zelfbeeld. Mensen zouden alleen maar denken: ‘Wat doet die dikke op dat podium?’”