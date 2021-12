Kerst zonder kater: tips van een coach om jouw FOMA (fear of missing alcohol) te overwinnen tijdens de feestdagen

Genieten van lekker eten en drinken hoort bij kerst. En op oudejaar wordt om middernacht traditiegetrouw een fles bubbels ontkurkt. Maar tegelijk zijn er steeds meer mensen die bewust kiezen om te minderen met alcohol, of zelfs volledig sober de eindejaarsperiode door willen gaan. Enter FOMA, fear of missing alcohol. Want het vraagt wat daadkracht om neen te schudden als je tante voor de zoveelste keer vraagt ‘of je écht geen glaasje wilt’. Daarom: sober coach Esther ten Hove deelt haar beste tips.

Mensen die stoppen met drinken, hebben vaak dezelfde angsten. ‘Nu ga ik saai worden. Ik zal niet langer de eerste én de laatste persoon op de dansvloer zijn. Op feestjes zal ik me niet meer zo vrij en vrolijk durven gedragen. Ik ga me niet kunnen amuseren met alle mensen die wél dronken zijn, waardoor vrienden me minder zullen uitnodigen. Of mensen denken dat ik een weirdo ben, of dat ik een alcoholprobleem had.’ En ga zo maar voort. Daar bestaat zelfs een woord voor: FOMA. Een letterwoord dat staat voor fear of missing alcohol.

Het is een gevoel dat Esther ten Hove herkent. Vroeger greep ze elk weekend naar drank, maar daar is ze een paar jaar geleden mee gestopt. Ze ontpopte zich tot sober coach en richtte ‘Sober in life' op, een platform waar mensen motivatie en inspiratie kunnen vinden voor een alcoholvrij leven. “Wie last heeft van FOMA, mist niet per se alcohol. Wel de gezelligheid die erbij komt kijken”, meent Esther. Ze geeft enkele tips om ermee om te gaan.

Volledig scherm Esther ten Hove. © rv

1. Bereid je voor op sociale druk

“Je weet dat je tijdens de feestdagen sowieso vervelende vragen krijgt, zoals: ‘Waarom drink je niet mee? Da’s zo ongezellig.’ Vermijd dat je dan met je mond vol tanden staat en alsnog een glaasje aanneemt om een ongemakkelijk gesprek te ontwijken. De beste oplossing is om vooraf al iets te verzinnen zodat je een antwoord klaar hebt. ‘Ik drink geen alcohol omdat ik een kerst zonder kater wil ervaren’, bijvoorbeeld. Of: ‘Ik wil het een tijdje proberen en zien hoe het is om nuchter door het leven te gaan’.”

2. Vermijd dat er enkel Cola Light op tafel staat

“Je wil niet een hele avond water of Cola Light drinken, hé. De feestdagen moeten opgeleukt worden, en dat kan eventueel met een nieuwe signature drink. Wie zoekt, die vindt heus wel een lekker alternatief voor alcohol. Je kan zelfs op voorhand enkele flessen uittesten. Wat vind je lekker? Drink je normaal graag bubbels, probeer dan een aantal alcoholvrije wijnen uit! Persoonlijk hou ik erg veel van Noughty, een 0,0 procent mousserende wijn. Een andere favoriet is NONA June, een Belgische spiritdrank en het perfecte alternatief voor iedereen die op zoek is naar een gin zonder alcohol.”

“Ben je ergens uitgenodigd, en weet je zeker dat je gastvrouw of -heer geen verstand heeft van alcoholvrije drankjes? Stel dan voor om zelf iets mee te nemen. Jij weet ten slotte het beste wat je lekker vindt.”

Quote Alcohol is een oppepper die mensen erg wakker houdt. Begin je te geeuwen? Geef dan toe aan dat gevoel en ga naar huis. Esther ten Hove

3. Ga lekker op tijd naar huis

“Eerlijk: eens het wat later wordt, is het niet meer zo gezellig. Op een gegeven moment word je gewoon fysiek moe. Alcohol is namelijk een oppepper die mensen erg wakker houdt. Begin je te geeuwen? Geef dan toe aan dat gevoel en ga naar huis.”

4. Stel je verwachtingen bij

“Tout court zien de feestdagen er iets anders uit zonder alcohol. Je komt niet meer met z’n allen terecht in een roes, je voert geen diepzinnige gesprekken meer, ... En natuurlijk is dat spijtig. Daarom is het belangrijk dat je er met de juiste mentaliteit aan begint. Focus op dingen die wél nog leuk zijn, zoals het feit dat je eindelijk nog eens met je nicht kan babbelen die je al zo lang niet meer hebt gezien, of dat je grootouders genieten van de gezelligheid om hen heen. Kortom, stel je verwachtingen bij.”

Volledig scherm © Pexels

5. Focus niet op de avond, maar op de volgende ochtend (en andere fijne dingen)

“Na al die jaren alcohol is je brein het gewend dat je met Kerstmis een aantal wijntjes drinkt. Gegarandeerd dat je hoofd signalen uitstuurt alsof het wilt zeggen: ‘Hallo, hoe zit het? Ga je nog een glas bubbels uitschenken?’. Daar kan je niet omheen, een gewoonte is immers niet op één-twee-drie doorbroken. Denk dus niet aan alle negatieve zaken en aan alles wat je moet missen, maar wel aan alles wat je in ruil terugkrijgt. Ik hecht bijvoorbeeld veel belang aan het feit dat ik de ochtend na een kerstfeest vroeg en lang kan gaan wandelen. En in plaats van uitbundig te willen feesten op het einde van het jaar, vind ik het leuker om 1 januari te vieren met een nieuwjaarsduik. Met zo’n positieve vibe is de kans veel groter dat je het volhoudt om niet te drinken.”

6. Vergroot de drempel om een glas in te schenken

“Je kan voor jezelf een veiligheidsnet inbouwen, zodat het makkelijker is om een cocktail of een ander lekker drankje te weigeren. Licht je familie vooraf in dat je geen alcohol drinkt. Zo weet je dat iedereen naar je kijkt als je op de avond zelf toch bezwijkt. Ga je aan tafel zitten, let er dan op dat de wijnfles niet binnen handbereik staat, en dat er geen wijnglas voor je neus staat. Dat maakt de verleiding al een pak kleiner.”

