Kan je je niks visueel inbeelden? Dan heb je misschien ‘afantasie’. “4 procent van de Belgen is ‘hersenblind’”

COLUMN. Sylvia Van Driessche over BOOS: “Bart De Pauw stuurde me ooit iets schokkends ongepast terwijl mijn man en ik met hem aan tafel zaten”

Sylvia Van Driessche is journalist, mama en vrouw. Drie rollen die elk met hun eigen, bijhorende problemen komen, maar toch dicht bij elkaar liggen. Omdat dochtertje Aster (6) corona heeft domineert haar moedergevoel deze week: haar journalistieke functies voert ze uit vanuit de zetel. In haar column voor NINA reflecteert ze over wat het betekent om vrouw te zijn in tijden van #MeToo en BOOS, nadat ze gevraagd wordt om in De Afspraak te praten over de wantoestanden bij The Voice of Holland.

5 februari