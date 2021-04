Jurist en model Thando Hopa (31) komt op voor mensen met albinisme: “Racisme is niet zo simpel als zwart versus wit”

“Ik zei ooit tegen een vriend dat het geweldig zou zijn als een vrouw met albinisme de cover van Vogue zou sieren. Maar ik had nooit gedacht dat ik die vrouw zou zijn.” De Zuid-Afrikaanse Thando Hopa is niet de minste. Ze stond al op de voorpagina van het bekendste modemagazine ter wereld, en ze is juriste van opleiding, model van beroep en activiste van hart. “Ik wéét hoe moeilijk het is als jong meisje om op tv of in tijdschriften nooit iemand te zien die is zoals jij. Wie onzichtbaar is in een samenleving, krijgt het gevoel er niet bij te horen. Alsof onze levens er niet toe doen.”