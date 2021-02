Journalist Evelien over haar ingrijpende ontdekkingstocht: “Als ‘dragking’ genas ik van mijn trauma’s en liefdesverdriet”

Dragqueens kent iedereen, maar je leest het goed: we verdiepen ons dit keer in ‘dragkings’. Verschillende gebeurtenissen hebben de ontdekkingstocht van journaliste Evelien Delgouffe in gang gezet. Een liefdesbreuk, ongewenste intimiteiten en Beyoncé. Allen hebben ze ertoe geleid dat ze haar vrouwelijkheid te gepasten tijde aan de kant zet en op zoek gaat naar antwoorden. “Van dragkings wordt vaak gedacht dat ze louter een karikatuur van de man uitbeelden. Maar het gaat zoveel dieper.”

Evelien: “Het is een queeste, reizen op het genderspectrum. Ik ben altijd een eerder vrouwelijke vrouw geweest. Opvallende kapsels, veel make-up, een hakje onder m’n kuiten … Van jongs af aan was ik heel expressief met mijn genderidentiteit. Ik heb mij ook nooit vragen gesteld bij andere genderidentiteiten, ik voelde mij gewoon goed zo, als vrouw. Maar ergens rond mijn 28ste begon dat te veranderen. Plots begon mijn expressiviteit met mijn eigen gender mij de das om te doen. Het was een moment in mijn leven waarop ik veel met ongewenste intimiteiten en seksisme te maken kreeg, waarop ik mij plots heel gereduceerd voelde als vrouw. Ik kreeg op straat de meest walgelijke dingen naar mijn hoofd geslingerd en ik begon er ook hard op te letten.”

“Een hele zomer heb ik alleen jeansbroeken en T-shirts gedragen. Geen enkele keer een jurkje of een topje. Ik droeg zelfs een beha die mijn borsten platdrukte. Het liefst van al wou ik onzichtbaar zijn. Het was een gevecht tegen de wetten van het wulps-zijn. Ik voelde mij gedesillusioneerd en het was alsof ik mezelf had opgezadeld met dat juk, omdat ik zo ijdel was geweest en zo van mijn vrouw-zijn genoot. Ik was compleet ontwricht.”

Volledig scherm Journaliste Evelien

Mijn alter ego

“Ik had net een verscheurende liefdesbreuk te verwerken gekregen en hoorde Beyoncé de woorden herhalen: ‘If I were a boy, I think I could understand’. Ik moest plots van alles gaan onderzoeken, mezelf onder de microscoop leggen en dissecteren. Wie ben ik eigenlijk? Als ik met zoveel opgehoopte emoties en vragen zit, wat doe ik eraan?”

“Veel omzwervingen later ben ik een beetje willekeurig naar Berlijn verhuisd. De hoofdstad van techno en drugs, maar ik vond er heil in countrymuziek en drag. Op een avond ben ik naar een cafeetje getrokken waar een dragqueen uit Israël in alle talen van de wereld playbackte. Zij heeft daar zo’n buitengewone show opgezet en vrouwelijkheid zodanig op een voetstuk geplaatst, dat ik van de hand Gods geslagen was. Ik ontdekte in de wereld van dragqueens opnieuw een plek om vrouwelijkheid te omarmen. Mijn alter ego FauxKatya werd enkele dagen later geboren. Via die weg kon ik zonder pardon terug vrouw zijn.”

“Gaandeweg ontdekte ik zoiets als dragkings. Eerst was ik sceptisch: ‘Waarom zou ik mezelf ooit als man willen voordoen?’ Maar die ingesteldheid bleek fout. Ik ontdekte het dragkingcollectief ‘Venus Boys’ dat niets in de klassieke zin van het woord deed en waar elke voorstelling van ‘mannelijkheid’ mogelijk was, voorbij het conventionele. Door van mijn gender af te stappen, vond ik een manier om mijn trauma’s, teurstellingen en gebroken hart te genezen.”

Volledig scherm Met het dragcollectief Venus Boys. Evelien staat bovenaan rechts. © Oliver Baldwin

Jonger broertje

“Die eerste keer in ‘boydrag’ was ik verrast over hoe snel ik mij van mijn vrouwelijkheid kon ontdoen. Ik had tot dan alleen gelegenheden gekend waarvoor ik mijn benen ‘moest’ scheren, maar plots had ik een reden om lichaamshaar te laten staan. Ik had mijn torso in Tesatape gewikkeld (niet de gezondste manier om je borsten af te plakken) en had kleren geleend van een vriend. Het was alsof ik een jonger broertje had gebaard. Ik kon niet geloven dat ik het was.”

“Doordat ik eerst als dragqueen was begonnen, had ik al een naam: FauxKatya, dus werd ik voor mijn meer jongensachtige exploten gewoon ‘Faux’. Het familiegevoel dat ik vond bij de andere jongens was instant en magisch. Ik had zo ver van huis een diverse groep mensen getroffen, die door gelijkgestemde ervaringen en ideeën naar elkaar was toegezogen en waar ik zoveel van kon leren.”

Volledig scherm “Drag is therapie voor mij.” © Evelien Delgouffe

Volledig scherm © Oliver Baldwin, Sophie Klock, Hilde Muffel, Babken S.

Volledig scherm De zwartwitfoto’s werden genomen tijdens de eerste lockdown, een project van fotografe Sophie Klock. © Oliver Baldwin, Sophie Klock, Hilde Muffel, Babken S.

Minder foutenmarge

“Van dragkings wordt vaak gedacht dat ze louter een karikatuur van de man uitbeelden: de macho, de rapper, de bouwvakker. Maar dragking zijn, snijdt zo veel dieper dan een cheap laugh of de beste illusie. Het zijn soms hele monologen, betekenisvolle catharsissen … Door dragkings aan het werk te zien, heb ik een nieuw soort respect gevonden voor mannen. Hoe die minder foutenmarge hebben, niet verwacht worden om publiekelijk in tranen uit te barsten en statistisch gezien vroeger doodgaan. Door mensen op te zadelen met genderverwachtingen en -patronen creëer je veel trauma. En getraumatiseerde personen creëren op hun beurt getraumatiseerde mensen.

“Dragkings hebben in België nog een lange weg te gaan, maar als ik zie hoe de dragkingcommunity in onder meer Amerika, Engeland en Frankrijk groeit en wat het dragkingcollectief waar ik in zit in het moeilijke jaar 2020 heeft verwezenlijkt, zie ik de toekomst rooskleurig in. 2020 ging ons jaar worden, we gingen in een schouwburg een groots opgezette show geven en we stonden zelfs geboekt voor een bal met Conchita Wurst, maar dat werd ons op het laatste nippertje allemaal door de neus geboord.”

“Toch is ons ledenaantal blijven groeien, het magazine VICE en de krant Tagesspiegel hebben artikels aan ons gewijd, we hebben ontelbare shows via streamingplatformen opgevoerd en vanuit onze eigen living hebben we zo wereldwijd mensen bereikt. De lockdown begin 2020 was voor vele jongeren een uitgelezen kans om met gender en identiteit te experimenteren , vanuit de veiligheid van hun eigen slaapkamer, gesteund door soortgenoten op het internet. Ik moet ook bekennen: toen mijn mama zei dat ik een mooie jongen was, deed dat iets met mij. Ik wil dan wel niet leven als man, daaruit weerklonk wel een onvoorwaardelijke liefde en bevestiging dat ze mij graag ziet ongeacht mijn vele gedaantes.”

Aanrader

“Wat voor drag je ook onderneemt, of het nu dragking, dragqueen, alles daartussen of daarbuiten betreft: ik kan het iedereen aanraden om – al was het maar één keer – op genderqueeste te gaan. Ik heb al een paar vrienden van kop tot teen getransformeerd en iedere keer is het alsof het licht aangaat. Keer op keer verandert de houding, de manier van praten, treden bepaalde persoonlijkheidskenmerken meer naar de voorgrond.”

“Als het zo makkelijk is om mannelijkheid of vrouwelijkheid te kanaliseren, hoeveel meer bewijs moet er dan zijn dat gender beetnemerij is? ‘We are all born naked and the rest is drag’, predikt dragqueenfenomeen RuPaul al jaren. We werden allemaal naakt geboren en meteen werd onze sekse aan een identieke genderidentiteit gekoppeld en groeien we op met roze suikerbonen en poppen voor meisjes, blauwe ballonnen en auto’s voor jongens. Dat eerste referentiekader is zo sterk dat het tot onze dood ons verdere leven gaat bepalen. Tenzij je ervan afstapt. Tenzij je eens schuinsmarcheert in je eigen gender en ontdekt dat er potverdorie hoeken en geheime gangen zijn in jezelf die je nog nooit had ontdekt. En dat kan zowaar, op elke leeftijd. Het is een ontzettend krachtig iets, bijna spiritueel zelfs. En nee, dan heb ik het niet over één keer met een vogelkooi en een lampenkap op je hoofd de Voil Jeanettenstoet op Aalst Carnaval gaan onveilig maken. Dat is eerder een blamage voor vrouwen en de homogemeenschap dan een viering. Maar in één ding moet ik de Aalstenaars wel gelijk geven: iedereen Ajuin! We zijn allemaal een bolgewas met meer onderliggende lagen dan we denken en we kunnen anderen en onszelf zowaar een stevig potje doen huilen door die lagen er één voor één af te pellen.”

Volledig scherm Tussen twee coronaproof cabaretvoorstellingen eind september. © Oliver Baldwin

Volledig scherm Tijdens een online Dragoholic-optreden in juli, het summum voor drags. © Hilde Muffel

