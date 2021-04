Jongeren zijn boos op Anke Buckinx: psycholoog geeft tips om constructief te babbelen met de woke-generatie

Actrices Clara Cleymans en Charlotte Timmers zijn elkaars tegenpolen én hartsvrien­din­nen: “We hebben al ons liefdesver­driet gedeeld”

26 maart High school friends en elkaars absolute tegenpolen, dat zijn actrices Clara Cleymans (32) en Charlotte Timmers (32). Ze vertellen over de unieke band met hun zielsverwant en knuffelcontact. “Met Clara opgroeien was niet simpel”, zegt Charlotte. “Ze heeft een onuitstaanbaar talent voor alles.” Clara: “Als ik op straat naast Charlotte liep, had niemand nog oog voor mij.”