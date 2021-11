“Je weet niet hoe graag ik je gezicht tegen de muur wil slaan, zei hij”: 3 vrouwen over hoe ze het slachtoffer werden van geweld

LAURA (22) WERD EMOTIONEEL EN SEKSUEEL MISBRUIKT DOOR HAAR EX

Laura neemt ons mee naar vier jaar geleden. Ze zat nog niet zo lang in een relatie, toen het misliep. “Ooit, lang geleden, heb ik eens een nachtje beleefd met mijn beste vriend, die ook een goede kameraad was van mijn ex. In eerste instantie hebben we dat geheim gehouden. Pas vanaf ik samen was met mijn ex, wilde ik dat niet langer verzwijgen. De ex is toen helemaal geflipt. Voor het minste of geringste begon hij me verbaal te kleineren. Had hij een slechte dag? Dan was ik een ‘achterlijk rund zonder normen en waarden’. Ik dacht: laat hem maar razen. Ik moet tonen dat ik er voor hem ben, als partner, en dan zal het wel beteren.”