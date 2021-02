Je favoriete plant zegt meer over je dan je denkt, volgens de satirische Sara Leemans: “De Dansaert-plant komt voort uit een stekje en iedereen krijgt dit te horen”

De fermette-Vlaming

De fermetteplant is een sanseveria die sinds de ouders van de kleinkinderen baby’s waren voor het venster staat bij Francis en Liliane in de Kriekenstraat in Aartsegem. Niemand is helemaal zeker of Sanseveria echt is of niet. Liliane ook niet, toch geeft ze haar eens per week wat water. Niemand in het gezin kan zich herinneren dat Sanseveria ooit groeide. Ze lijkt altijd even groot te zijn geweest. Liliane heeft ooit overwogen haar te vervangen door “iets fleurigers”, maar toen ze opmerkte dat de cirkel onder de pot van de sanseveria de enige plek was waar de vensterbank niet afgebleekt was, liet ze haar wijselijk staan. Het zou toch een hele aanpassing zijn.

De Dansaert-Vlaming

De Dansaert-plant komt voort uit een stekje van vrienden van Willem en Jozefien. Iedereen die bij hen over de vloer komt krijgt dit te horen. Hij is een van de 84 kamerplanten in de lichtrijke loft. De Dansaert-plant staat best in het licht, maar niet in direct zonlicht, zeker ook niet in de schaduw. Hij overleeft best in temperaturen tussen de 20,20 °C en 20,44 °C. Luchtvochtigheid is belangrijk. Plant heeft water nodig maar niet te veel en ook niet te weinig, geen leidingwater. Plant heeft de juiste potgrond nodig, deze moet vochtig zijn ... maar niet té vochtig. Plant heeft nieuwe potgrond nodig om de zes weken, of drie weken ... of half jaar, maakt niet uit, de Dansaert-plant zal gele en bruine vlekken vertonen wanneer hij wil. Bij foute combinatie van bovenstaande parameters gaat de Dansaert-plant dood. Anders ook.

De doorsnee-Vlaming

Kaat en Steve hebben er nooit aan gedacht planten te zetten in hun strakke, witte kubusvormige woonst. In plaats daarvan hebben ze heel wat ‘elementen’ die het huis een thuis maken. Denk maar aan de quotes op de muur: ‘Home sweet home’ en ‘Live Laugh Love’, de foto van New York die ze bij de Ikea kochten, toen ze daar een Malm-ladekastje moesten halen. Boeddha kochten ze in het tuincentrum, samen met de keien voor rond de aangelegde vijver. Boeddha vraagt een pak minder onderhoud dan een kamerplant, en “het geeft zo iets extra, zo Yin en Yang”, volgens Kaat, die zichzelf “toch wel redelijk spiritueel” noemt.

