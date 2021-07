Je droomleven creëren dankzij manifesteren: 2 experts leggen uit hoe het werkt. “Als je ergens je aandacht op richt, heeft dat invloed op je gedrag”

Joppe De Campeneere (23) is noch man, noch vrouw. ‘Topdokter’ Piet Hoebeke: “Geslacht en gender zijn niet zwart-wit. Voor niemand van ons”

14 juli Vandaag is het de Internationale dag voor non-binaire mensen. Een dag om stil te staan bij een grote groep die zich niet identificeert als man of vrouw, want het is echt niet zo dat er maar twee genders zijn. De realiteit is complexer, bevestigt ‘Topdokter’ en professor urologie Piet Hoebeke. “Bij elk van ons staan de knopjes op het ‘mengpaneel’ van gender en geslacht anders.” En elk van ons heeft baat bij zo’n diverser wereldbeeld, zegt Joppe De Campeneere, die* non-binair is. “Vasthouden aan de hokjes van man en vrouw geeft nadelen voor iedereen. Zelfs voor de stoerste, meest mannelijke man.”