“Jarenlang voelde ik me minder vrouw.” Sofie heeft inwaarts gekeerde tepels

Sofie* (39) heeft inwaarts gekeerde tepels, iets waar ze jarenlang mee worstelde. “Toen ik vijftien was, tipte de huisarts me om af en toe buiten in de koude te gaan staan, of er met ijsblokjes over te wrijven. Maar dat hielp niet.” Sofie was dan ook euforisch toen haar gynaecoloog haar als prille dertiger voorstelde om haar tepels naar buiten te brengen. Tevergeefs, bleek nadien. “De verpleegster vroeg me zelfs verwonderd of hij dat écht beloofd had.”