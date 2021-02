Isolde Lasoen doet oproep voor méér Belgische muziek door onze speakers: “Er is veel moedeloosheid bij de artiesten”

Het is de Week van de Belgische Muziek. Het uitgelezen moment voor een portie girl talk met een Belgische muzikante. Vandaag: Isolde Lasoen (41). Ze blikt terug op het pittige coronajaar en tipt enkele women to watch. “Als drumster had ik geen vrouwelijke voorbeelden. Maar so what? Het ding is: ik wil gewoon een goeie drummer zijn, niet de beste drumster.”

Geen MIA’s dit jaar. Door de coronacrisis is beslist om de jaarlijkse Vlaamse muziekprijzen, voluit Music Industry Awards, voor één keer uit te stellen. In de plaats wordt van 8 tot en met 14 februari de Week van de Belgische muziek georganiseerd om de zwaar getroffen muzieksector een morele boost te geven. Een initiatief dat geen dag te laat komt, als je ’t aan Isolde Lasoen vraagt. “Er is een overvloed aan Belgisch talent. Hoe meer aandacht er gegeven wordt, hoe beter.”

Veel meer dan de lucky few

Toch heeft ze er een dubbel gevoel bij, vertelt ze. “Vanaf dag één in de coronaperiode vroegen mensen om meer Belgische muziek in de kijker te zetten. Dat zou de ideale manier om muzikanten te steunen. Maar je merkt dat er in ons medialandschap precies te weinig plaats is voor al het talent, en daar is veel frustratie over. Ikzelf kan niet klagen maar het zijn vaak dezelfde lucky few die gedraaid worden op de radio of uitgenodigd worden voor televisieshows. Dat heb ik duidelijk gemerkt tijdens mijn samenwerking met ‘De Toots Sessies’ op Canvas. Er bleven honderden aanvragen binnenstromen om te kunnen optreden in onze opnamestudio. Schrijnend, eigenlijk. Dat kwam echt binnen bij mij. De nood aan een forum is groot.”

“Ik hoop dat de Week van de Belgische muziek daar verandering in brengt. Er is verschrikkelijk veel talent. Veel ongekende fantastische muziek verdient een plaats in de programmatie van de radio. Zeker nu. Zo goed als alle optredens zijn weggevallen, airplay is het enige wat muzikanten nog hebben. Ik merk dat er veel moedeloosheid is bij mijn collega’s. Hoe je het ook draait of keert: veel artiesten zitten in met de toekomst van hun project.”

Quote Ons landje steekt er op muziekvlak met kop en schouders bovenuit omdat we verschrik­ke­lijk veel talent hebben Isolde Lasoen

“Pas op, ik wil niet te negatief doen”, zo gaat Isolde verder. “Mijn hoop: dat er plaats is voor iedereen wanneer het leven weer z’n gewone gangetje gaat. Of er iets bestaat als dé Belgische sound? Niet per se, denk ik. Maar we hebben heel veel kwaliteit en straffe bands en op dat vlak steekt ons landje er met kop en schouders bovenuit. Het is een kleine wereld, zeker in vergelijking met de Verenigde Staten, waardoor veel artiesten elkaar kennen, elkaar motiveren en samenwerkingen aangaan. Er is zo veel goesting om muziek te maken. Niemand zit stil. En dat leidt tot inventieve en geweldige muziek.”

Vrouwelijke voorbeelden

Overal ter wereld zijn vrouwen in de minderheid, en dat is ook zo in de Belgische muziekscene. “We kunnen dat niet onder stoelen of banken steken”, bevestigt Isolde. “Ik ben een drummer. De meeste drummers zijn nu eenmaal mannen, dus ik had géén vrouwelijke voorbeelden. Maar so what? Ik heb me daar nooit vragen bij gesteld. Het ding is: ik wil gewoon een goeie drummer zijn, niet de beste drumster. Dat vind ik geen compliment. Man of vrouw, waarom is het niet allemaal gelijk? Ik pleit voor normaliteit: dat er meer vrouwen actief zijn in de sector, zodat het de normaalste zaak van de wereld wordt en de aanwezigheid of afwezigheid geen issue moet zijn.”

Ze merkt dat er de laatste jaren wel vooruitgang is. “In de muziekscholen kiezen steeds meer meisjes voor drums. Het gebeurt geregeld dat ik berichtjes krijg: jij bent mijn voorbeeld. Dat is leuk natuurlijk. Hoe meer meisjes er starten, hoe meer vrouwen doorstromen naar de muziekindustrie.”

Quote Je ziet de laatste jaren veel muzikantes met een sterke persoon­lijk­heid naar voren komen Isolde Lasoen

“Tegenwoordig zijn er ook een heleboel vrouwen die supergoed bezig zijn. Smaken kunnen verschillen, dus of je de muziek goed vindt, moet je zelf bepalen, maar je ziet de laatste jaren veel muzikantes met een sterke persoonlijkheid naar voren komen. Zij doen echt hun ding en durven zich te smijten, zonder zich iets aan te trekken van de rest. Denk maar aan Charlotte Adigéry, Tsar B, Coely of Sylvie Kreusch. Nog zo’n women to watch: Meskerem Mees. Ze is jong, maar straalt zoveel zelfvertrouwen uit. En terecht. Ze heeft een fantastisch mooie stem en speelt ook erg goed gitaar. Haar songs klinken easy maar steken slim in elkaar. Echt de moeite!”

De Week van de Belgische muziek vindt plaats van maandag 8 tot en met zondag 14 februari, en is een initiatief van VI.BE, het aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector.

