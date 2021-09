Is te laat komen een karaktertrek? Expert legt uit waarom je nooit op tijd bent, en hoe je dat verandert

Goed Gevoel Je humeur heb je zelf in de hand: 4 lessen van psycholo­gen in mood management

30 november Momenteel hebben we weinig reden om vrolijk te zijn. Het is maandag, het begin van een nieuwe werkweek. Buiten is het druilerig en donker, en er zijn geen uitgebreide kerstfeestjes om naar uit te kijken. En tóch kan jij het zonnetje in huis zijn. Klinkt gek? “Het is gewoon een kwestie van je hersenen te herprogrammeren.” Psychologen Lisa Feldman Barrett en Penelope Makris leggen uit hoe je je eigen emoties en stemming kunt beïnvloeden.