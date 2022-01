Is manifesteren dé truc om je goede voornemens te realiseren? 2 experts delen hun stappenplan: “Schrijf alle obstakels op”

“De wet van aantrek­kings­kracht is van toepassing op iedereen, of je er nu in gelooft of niet.” Drie onderne­mers over hoe zij hun doelen ‘manifeste­ren’

‘Manifesteren’ is de kunst om met je gedachten iets in je leven te brengen, volgens de wet van de aantrekkingskracht. Boeken over die praktijk bestaan al sinds het begin van de vorige eeuw, maar de laatste tijd is de materie steeds populairder. Niet alleen bij ‘spiri wiri’s’, maar bij alle lagen van de bevolking. Ondernemers Loewi Monbaliu, Jessica De Block en Elfi De Bruyn gebruiken de wet van aantrekkingskracht in hun dagelijkse leven. Manifestatiecoach Rita Vanhumskercken van Freedomlab maakte er zelfs haar job van en werd manifestatiecoach. Zij vertelt ons alles wat we erover moeten weten.

