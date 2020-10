Is karma echt een ‘bitch’? Een filosoof legt uit: “Positiviteit trekt doorgaans ook positiviteit aan”

Belogen door je baas? Bedrogen door je partner? Karma is on its way. Maar waar komt dat hele karmaverhaal nu eigenlijk vandaan? Even terug in de tijd. Oorspronkelijk komt het woord ‘karma’ uit het Sanskriet en betekent het ‘actie’ of ‘handeling’. Iemands karma komt dan overeen met het totaal van zijn of haar daden op aarde én de gevolgen die daaruit voortvloeien. Niet alleen in dit leven, maar ook in alle volgende levens. Pas in de negentiende eeuw kwam ‘karma’ ook naar onze westerse regionen overgewaaid. “In lang vervlogen tijden wisten we nog niet wat we met ziekte, dood en lijden moesten aanvangen”, steekt professor Braeckman van wal. “In dat opzicht is het geloof in karma, als in een soort van overzichtelijk straf- en beloningssysteem, ­begrijpelijk. Een mens zoekt van nature nu eenmaal naar verklaringen.”