Is iedereen een beetje narcist? “Veel ouders wakkeren onbedoeld narcistische trekjes aan bij hun kinderen”

Achter­volgt het verleden je geregeld? Dan lijd je misschien wel aan het achteruit­kijk­spie­gel­syn­droom

“Had ik mijn enthousiasme maar geuit tijdens mijn sollicitatiegesprek.” Of: “Had ik hem maar gezegd wat ik écht dacht over die beslissing.” Het zijn uitspraken die misschien onschuldig klinken, maar ze kunnen schadelijker voor je zijn dan je denkt. Wie zich situaties uit het verleden vaak opnieuw inbeeldt, lijdt misschien wel aan het zogenaamde ‘rearview mirror syndrome’ (RMS) of achteruitkijkspiegelsyndroom. En dat is niet zo onschuldig als het lijkt. “We beperken zo ons eigen potentieel in het huidige moment en de toekomst.”

13 januari