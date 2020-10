Irmy (24) en Katrin (33) staan zoals 1 op 10 belgen doodsangsten uit achter het stuur. “Ik kán rijden. Maar ik vertrouw mezelf gewoon niet”

Nieuw boek geeft 52 methodes om te communice­ren met mensen met dementie: “Ik wil tonen dat iemand die alzheimer heeft wél nog bereikbaar is”

21 september “Waarom praten we met een persoon met dementie altijd over het verleden? De toekomst is ook voor hen een beweegreden. Het geeft een doel om voor uit bed te komen.” Dat is een van de baanbrekende stellingen van Dr. Kasper Bormans (33). Hij schreef een nieuw boek over alzheimer en hoe je kan blijven communiceren met mensen met dementie. Op Wereld Alzheimer Dag vertelt hij over zijn onderzoek dat de klassieke dementiezorg omdraait en deelt hij alvast drie hoopvolle methodes met ons.