INTERVIEW. Niels Albert en vriendin Valeska over hun verboden ontmoeting: “Ik was nog getrouwd, maar er was direct magie”

Hun relatie kende een woelige start: hij was een getrouwd man op een kruispunt in zijn leven, zij wilde om die reden afstand houden. Maar ware liefde laat zich niet wegduwen, en acht jaar later zijn voormalig veldrijder Niels Albert en vriendin Valeska trotse ouders van Alexine (3). Voor ze deze zomer in het huwelijksbootje stappen, praten ze met ons over de geheimen van hun goede relatie, die nog altijd even vurig is als in het begin. “Graag zien, daar hoort seks bij.”