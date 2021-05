INTERVIEW. Influencer Jamie-Lee Six (22): “Ik heb er bewust voor gekozen om het verhaal over mijn borstvergroting te delen met mijn community”

NINAJe zou het niet verwachten met 229.000 volgers, maar Jamie-Lee Six (22) is bloedserieus: “Eigenlijk haat ik het om bekend te zijn.” De actrice, presentatrice en influencer, die bijna tien jaar geleden bekend werd, rolde eerder toevallig in het vak. Jamie-Lee vertelt onder meer over de weg die ze aflegde, waarom ze geen fan is van het etiket ‘influencer’ en haar recente borstvergroting. “Online probeer ik zo echt mogelijk te zijn, maar in real life word ik voortdurend gedwongen om een masker op te zetten.”