INTERVIEW. Filosofe Alicja Gescinska (39): “2020 was het jaar van de hoop”

Alicja Gescinska: “Het is een zwaar jaar geweest, en de maanden die komen, zullen dat wellicht ook nog zijn. Dan kan je twee dingen doen: je kan ­focussen op wat slecht was, of je kan focussen op positieve dingen. Als je dat laatste doet, dan zal je zien dat 2020 ons veel hoop heeft geschonken. En hoop is niet hetzelfde als optimisme. Ik zou mezelf niet optimistisch noemen, ik voorspel echt geen rozengeur en maneschijn, maar hoopvol ben ik wel. Hoop is wat opduikt wanneer het slecht gaat. Je hoort het in de wachtkamer van oncologen: ‘Ik hoop dat de uitslag goed zal zijn.’ Het is een lichtpuntje dat pas in de duisternis zichtbaar wordt. Het is ook een lichtje dat we zelf aansteken. Die hoopvolle gedachten ontwikkelen we zelf en we kunnen ze overdragen op anderen. Het is helemaal geen passief gegeven, het vraagt actie. En die actie begint bij het focussen op het positieve.”