INTERVIEW. De eerste vrouwelijke decaan van de Vlerick Business School Marion Debruyne (48): “Ooit was ik hier zelf een verlegen studentje”

Belgische barones Michèle Coninsx is topvrouw antiter­reur bij de Verenigde Naties in New York: “Hard werken zit in mijn DNA”

9 januari Haar naam staat niet elke week in de krant, maar Michèle Coninsx strijdt al heel haar carrière op het hoogste niveau tegen terrorisme. Sinds drie jaar doet ze dat vanuit New York, waar ze Ondersecretaris-Generaal voor het Antiterrorismecomité van de VN-Veiligheidsraad is. Kort gezegd: een job aan de wereldtop. en gesprek met een van de machtigste vrouwen van ons land. “Af en toe zeg ik tegen mijn man: ‘ik duik weer onder’. En dat is bijna letterlijk zo. Ik ben volledig opgezogen door het werk en het tijdsverschil. Dan is er geen tijd voor een telefoontje naar het thuisfront.”