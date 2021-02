Internationale en Belgische mode-influencers lanceren #StopAsianHate: “Ik was gechoqueerd toen ik zag hoe een Thaise opa op straat werd geduwd”

Sinds de pandemie is racisme en discriminatie fel toegenomen. Niet in het minst geweld en haat tegen mensen van Aziatische afkomst. Wereldwijd gebruiken designers, influencers en bekende gezichten op sociale media nu de hashtag #StopAsianHate om persoonlijke ervaringen te delen en aandacht te vragen voor de problematiek. Ook de Belgische modeblogger Monica Ho doet mee.

In coronatijden zijn complottheorieën en haatgevoelens overal. Ze verspreiden zich soms sneller dan het virus. Net om die reden eisen gezichten uit de mode-industrie aandacht voor een aanhoudend probleem: de anti-Chinese retoriek en verbaal en fysiek geweld tegen mensen van Aziatische afkomst.

Onterechte zondebok

Sinds de start van de pandemie worden Aziaten, en meer specifiek Chinezen, aangeduid als zondebok. ‘Het coronatijdperk is bij hen begonnen’, klinkt het. Onder meer voormalig Amerikaans president Donald Trump wees China aan als schuldige en wakkerde het wantrouwen aan. En dat heeft kwalijke gevolgen. Zeker in de VS. Sinds januari 2020 is het geweld tegen Aziatische gemeenschappen er met 1.900 procent toegenomen. En volgens de Amerikaanse Vogue worden daarbij veel oudere mensen en gepensioneerden in het vizier genomen.

Dat is Monica Ho, blogger en influencer, ook opgevallen. “Begin deze maand zag ik toevallig een video waarbij een Thaise opa op straat hardhandig werd geduwd. Later overleed hij zelfs aan zijn verwondingen. Ik was compleet gechoqueerd”, vertelt ze. “Na wat research kwam ik te weten dat zulke gevallen veel vaker voorkomen, vooral in de Verenigde Staten.”

Van Chrissie Teigen tot Oscar de la Renta

Monica is een van de vele gezichten die op sociale media de hashtag #StopAsianHate gebruikt. Ook model Chrissy Teigen sprak zich uit tegen de haatdragende boodschappen, net als acteur Daniel Dae Kim, ontwerper Oscar de la Renta, Michelle Lee (hoofdredacteur bij het gerenommeerde magazine Allure), bloggers Chriselle Lim en Tina Leung, ... Het cosmeticamerk Benefit en het bekende platform Diet Prada, dat bekendstaat als ‘waakhond’ tegen wanpraktijken in de modewereld, wijdden er eveneens een post aan. In totaal werd de hashtag al duizenden keren gebruikt. Andere hashtags die op Instagram en co. circuleren zijn #WeAreNotAVirus en #StandForAsians.

Quote Of deze misstanden nu in de Verenigde Staten of Eurpa gebeuren, het voelt heel persoon­lijk aan. Influencer Monica Ho

“Ik heb een post gedeeld op mijn Instagram Stories om bewustzijn te creëren. Ik heb het gevoel dat mensen niet weten wat er aan de hand is”, zegt Monica. “Normaal gezien gebruik ik mijn kanaal niet voor zulke doeleinden. Ik doneer liever ‘achter de schermen’ geld aan organisaties die ik wil steunen. Maar nu maak ik een uitzondering. Het raakt een gevoelige snaar bij me. Ik ben Chinees. Mijn ouders en grootouders zijn van Hong Kong, China. Of deze misstanden nu in de Verenigde Staten of Europa gebeuren, ze voelen heel persoonlijk aan.”

In ons land is de situatie waarschijnlijk niet zo extreem als in de Verenigde Staten. “Gelukkig heb ik in mijn naaste omgeving nog niets gehoord van gewelddadig gedrag. Hier en daar worden weleens woorden uitgewisseld, met corona als aanleiding, maar daar blijft het bij”, aldus Monica. “Het stemt me alleszins gelukkig dat de problematiek onder de aandacht komt. Even had ik schrik dat het onder de radar zou blijven, maar veel mensen tonen hun steun en medeleven. Dat doet ontzettend veel deugd.”

