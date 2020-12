Infectiologe Erika Vlieghe is de NINA-vrouw van 2020: “De dag dat corona voorbij is, gaan mijn lief en ik weer samen folk dansen”

Ben je het al beu om over corona te praten?

“(lacht) In het begin vroeg ik me af: moet ik dit wel altijd doen, zo op tv? Maar veel mensen, ook onbekenden, stuurden berichten: ‘Als we jou gehoord hebben, zijn we gerustgesteld’, of ‘Je legt het duidelijk uit’. Zo ben ik er wat ingerold. Als voorzitter van expertengroep GEES zag ik het als mijn taak om uitleg te geven bij onze adviezen. Ik werd vroeger ook weleens geïnterviewd, over malaria bijvoorbeeld. Maar nooit zo vaak als dit jaar.”