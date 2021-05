“Ik voelde mijn schaamte beetje bij beetje wegsmelten”: dit gaan we anders doen na de lockdown

Zal ik leggings als broek ­blijven omarmen, of keer ik terug naar denim? Ga ik vaker thuis eten in plaats van terug te vallen op mijn vertrouwde ­portie gemengd op café? En wil ik, geboren en getogen stadskind, eigenlijk nog wel in deze betonnen jungle wonen? Wanneer ik op mijn magneetbord naar de foto’s van zonovergoten festivalweides kijk, is de figuur die me in bleke kleuren toegrijnst niet alleen letterlijk ­vervaagd.